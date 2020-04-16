Заразиться коронавиурсом можно во время еды и в процессе родов

Новым вирусом COVID-19 можно заразиться во время еды и в процессе родов, а не только воздушно-капельным и контактным путем.

По словам советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Виктора Малеева, наибольшая опасность коронавируса заключается в его заразности.

Как сообщается на сайте «стопкоронавирус.рф», специалист подчеркнул, что очень важным остается носить специальные защитные средства, а также проветривать помещения, делать влажную уборку и поддерживать иммунитет.

«Доказано, что есть и вертикальный путь передачи: в процессе родов можно передать коронавирус через плаценту. Таких случаев пока немного», — рассказал Малеев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские медики начали лечение от COVID-19 пациентов Бергамо. Всего в итальянском госпитале проходят лечение 35 инфицированных новым вирусом.