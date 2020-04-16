Российские военные врачи начали лечение от коронавируса жителей Италии

Российские военные врачи начали лечить инфицированных COVID-19 в терапевтическом отделении госпиталя в Бергамо в Ломбардии, Италия.

Начальник полевого госпиталя Ольвьеро Валотти рассказал, что деятельность российских медиков можно оценить как высококлассную.

Согласно данным Министерства обороны Российской Федерации, сообщает ТАСС, в терапевтическое отделение кладут больных, заболевших легкой и средней формой коронавирусной инфекции. В настоящее время там находится 12 пациентов. Всего в госпитале проходят лечение 35 заболевших новым вирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России остался только один регион, где нет случаев заражения COVID-19. Согласно данным оперштаба, это республика Алтай.

В России новой коронавирусной инфекцией заболели 24,5 тысяч граждан, побороть болезнь не смогли почти 200 человек.