В России есть только один регион, где нет случаев заражения коронавирусом

Местные жители пока не познали, что такое – режим самоизоляции.

Об этом стало известно сегодня, 15 апреля. Обо всем сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. На данный момент в 85 из 86 регионов России зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Последним регионом без заболевших является республика Алтай. До этого ни одного случая не было зафиксировано также на Чукотке и в Ненецком автономном округе, но там выявили по одному заболевшему.

Напоминаем, что Алтай – это республика, находящаяся в южной Сибири и занимаются 92,6 тысяч квадратных метров. Численность населения по данным Госкомстата России составляет 220 181 человек.

В России коронавирусом заболели 24,5 тысяч граждан, погибли почти 200 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что назван ранний признак заболевания коронавирусом. Обычно граждане обращают внимание на него, хотя он сигнализирует о заражении.