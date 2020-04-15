Назван ранний признак заболевания коронавирусом

Обычно граждане обращают внимание на него, хотя он сигнализирует о заражении.

Об этом стало известно сегодня, 15 апреля. Обо всем рассказал доцент кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета американского Университета Цинциннати (штат Огайо) Ахмад Седагат. Он заявил, что люди обращают внимание только на серьезные симптомы – кашель и высокую температуру. Но есть более ранний признак болезни, на который стоит обратить внимание. Речь идет о потере обоняния – если она не связана с появлением насморка, то стоит волноваться и сдать тест на коронавирус.

Эксперт заявил, что обычно у коронавирусных пациентов нет насморка. Он типичен для других заболеваний – ОРВИ и гриппа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что психоневрологический интернат в Петербурге закрыли на карантин из-за COVID-19. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте интерната, карантин ввели в учреждении еще на прошлой неделе, 10 апреля. Также на сайте сообщается, что прием передач приостановлен.