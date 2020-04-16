В СЗФО на коронавирус протестировали 190 тысяч человек

В Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) тесты на коронавирусную инфекцию за все время сделаны 190 тысяч граждан, среди них зафиксировано более двух тысяч зараженных COVID-19.

Актуальные сведения напомнил полпред президента России в СЗФО Александр Гуцан во время конференц-колла с оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса. Заседание прошлого в среду, 15 апреля. Гуцан также напомнил, что болезнь пока не достигла пика: в федеральном округ продолжают активно диагностировать носителей COVID-19 и зараженных инфекцией.

Среди более чем 190 тысяч человек, исследованных на коронавирус, положительный результат тестов у 2123 пациентов. 125 из них успешно выздоровели, а 12, к несчастью, скончались. В общей сложности, в СЗФО расшифровкой анализов занимаются 47 лабораторий, которые обрабатывают 13,5 тысяч проб ежедневно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по состоянию на 15 апреля в Петербурге обнаружено еще 130 инфицированных COVID-19.