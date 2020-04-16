Ситуация с коронавирусом в Петербурге: 130 заболевших за сутки

В Санкт-Петербурге число инфицированных новым коронавирусом продолжает расти с каждым днем.

По последним данным, за прошедшие сутки в городе выявили 130 новых случаев заболевания COVID-19. Согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в общей сложности на коронавирус обследовали 3 844 человека. На карантине в городе находятся 4 тыс. 538 человек, из них на самоизоляции — 1 тыс. 93 человека, в обсерваторе — 37 человек, контактные — 3 тыс. 408 человек.

Согласно данным сервиса «Яндекс», индекс самоизоляции в городе к 8:30 утра показывает 3,7 балла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около пяти часов утра уровень самоизоляции в Северной столице достигал почти максимальной отметки. Рекордный показатель свидетельствовал о том, что горожане еще спали, а значит городские улицы были пусты.