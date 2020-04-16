Петербург спит: индекс самоизоляции 4,9 балла

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге составляет почти максимальные пять баллов. Соответствующий показатель свидетельствует о том, что горожане еще спят.

В четверг, 16 апреля, к 5:30 утра указанный индекс показывает 4,9 балла из пяти возможных. Согласно данным сервиса «Яндекс», Северная столица находится на седьмом месте после Москвы среди городов-миллионников России.

Первые строчки данного рейтинга заняли Нижний Новгород и Ростов-на-Дону с 5 баллами, а также Волгоград с 4,9 балла.

Напомним, горожан просят находиться дома, не выходить на улицу без необходимости, использовать средства индивидуальной защиты, а также тщательно мыть руки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне индекс самоизоляции в Петербурге стремительно снижался с начала дня. К 10 часам утра показатель преодолел отметку в 3 балла, немного позже он опустился до почти антирекордных 2,4 баллов.