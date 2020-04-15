2,4: индекс самоизоляции петербуржцев с каждым днем пробивает дно

Резкий всплеск заражений коронавирусом не пугает жителей Северной столицы, они продолжают активно гулять и пользоваться транспортом.

В среду, 15 апреля, индекс самоизоляции, демонстрируемый сервисом «Яндекс.Карты» опустился до почти антирекордных 2,4 баллов. Это означает, что улицы города заполнены людьми. Сегодня Петербург опустился из «зеленой» зоны в «оранжевую» уже в 8 утра, когда индекс достиг 3,6 баллов.

К 10 часам утра показатель и вовсе преодолел отметку в 3 балла и пока роста не наблюдается. Наиболее печальная ситуация сложилась к 14:00, когда «Яндекс» оценил загруженность улиц в 2,4 балла. Отметим, что за прошедшие сутки в городе на Неве выявили 130 новых случаев заражения COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурманской области за передвижением инфицированных коронавирусом местных жителей планируют следить с помощью электронных браслетов.