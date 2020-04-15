В Мурманской области за больными коронавирусом будут следить с помощью электронных браслетов

В Мурманской области за больными коронавирусом будут следить с помощью электронных браслетов
Трекер-система позволит следить за тем, чтобы инфицированные граждане находились дома. Фото: pixabay.com

Власти Мурманской области закупают электронные трекеры-браслеты, с помощью которых намерены отслеживать местонахождение людей, зараженных коронавирусной инфекцией.

По словам губернатора региона, Андрея Чибиса, использование отслеживающих технологий позволит людям с легкой формой коронавируса проходить лечение на дому и сократить распространение инфекции, передает в среду, 15 апреля, РИА Новости. На покупку трекеров из бюджета выделен 1,5 миллиона рублей, планируется закупить до двух тысяч экземпляров.

Таким образом власти хотят защитить здоровых людей от возможности заражения в случае несознательного выхода на улицу граждан с подтвержденным COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России определили «нулевого пациента» коронавируса: мужчину, который первым завез болезнь в страну.

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