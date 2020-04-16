На Парашютной улице бизнесмена ударили ножом в шею

При каких обстоятельствах мужчина оказался тяжело ранен, выяснит полиция. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Фото: Baltphoto

При каких обстоятельствах мужчина оказался тяжело ранен, выяснит полиция. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Фото: Baltphoto

В среду, 15 апреля, в Приморском районе Северной столицы обнаружен предприниматель, получивший ножевое ранение в шею.

В правоохранительные органы обратились петербуржцы, которые около часу дня заметили сидящего на пересечении Парашютной улицы и дороги в Каменку мужчину, пострадавший был ранен. Полицейские, незамедлительно прибывшие на место происшествия, увидели возле внедорожника Land Rover Discovery Sport человека, на которого напали с ножом.

Позже, как передают в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области, выяснилось, что пострадавший — 44-летний генеральный директор одной из строительных компаний. Его оперативно госпитализировали, однако медики оценивают его состояние как тяжелое. Полиция займется выяснением обстоятельств случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 11-летний школьник из Всеволожска подозревается в нападении на женщину с молотком.