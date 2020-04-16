Полиция обнаружила оружие и боеприпасы в частном доме в Ленобласти

В Кировском районе Ленинградской области, на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Ласточка» полицейские раскрыли незаконное хранение огнестрельного оружия и беоприпасов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, в среду, 15 апреля, правоохранители, патрулируя территорию, услышали громкую музыку, доносившуюся из дома на Большой Мгинской улице. Выяснилось, что там проживает 36-летний мужчина.

Стражи порядка, заподозрив неладное, проинспектировали жилище нарушителя, найдя в доме боеприпасы и предметы, похожие на части и механизмы оружия. Экспертиза показала, что два изъятых у владельца патрона пригодны к использованию. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Парашютной улице в Петербурге был обнаружен мужчина с ножевым ранением в шее.