Аэрофлот продает свой самолет Airbus А320 на Авито

Самолет мало купить, ему нужен аэродром и взлетно-посадочная полоса. Фото: Авито.ру

Самолет мало купить, ему нужен аэродром и взлетно-посадочная полоса. Фото: Авито.ру

На Авито.ру, сервисе объявлений, выставлено на продажу сразу несколько больших самолетов.

В объявлении опубликованном на этом сайте продают самолет Airbus А320 от имени компании Аэрофлот. Стоимость самолета указана как 925 630 000 рублей. Состояние самолета — новый, находится он, судя по объявлению в Виллозском городском поселении Ломоносовского района, хотя судя по фотографии самолет стоит на аэродроме в Пулково.

Объявление о продаже самолета опубликовано в разделе «Грузовики и спецтехника», в подразделе «Легкий транспорт».

В качестве контактного лица указан некий Павел, которому можно только написать. На момент публикации он еще не ответил на вопрос корреспондента Gazeta.spb.ru

В самом факте публикации объявлений о продаже самолета на Авито.ру от имени Аэрофлота, конечно же, нет ничего плохого. В наше карантинное время онлайн-коммуникаций важно использовать все возможности для продажи товаров и услуг.

Тем более, что Airbus А320 Аэрофлот не единственный крупный самолет, который пытаются продать на сайте бесплатных объявлений. Например, там же можно приобрести сверхтяжелый самолет АН-24 Руслан 1994 года выпуска всего за 525 484 543 рублей. Продавцом, судя по объявлению, выступает Центральное агенство залогового имущества.