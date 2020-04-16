В Приморском районе водителя задержали за незаконный сброс отходов

Жители Приморского района Санкт-Петербурга заметили, что рядом с Юнтоловским заказником вывозят отходы самосвалы, груженые чем-то похожим на цемент, глину или донные отложения.
В ночь на 14 апреля сотрудники Росгвардии задержали нарушителя с поличным. Транспортное средство, в котором находились отходы, у водителя изъяли. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении, передают в комитете по природопользованию.
Правоохранители подозревают в организации незаконного сброса отходов предпринимательницу, заключившую соглашение на транспортировку донных отложений с компанией «РУСДом». По итогам расследования все причастные будут привлечены к административной ответственности. В среду, 15 апреля, компания приступила к очистке загрязненной ею территории.