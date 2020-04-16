Транспортная полиция предотвратила кражу 27 кг медного кабеля в Выборге

Транспортная полиция предотвратила кражу 27 кг медного кабеля в Выборге
Молодой человек пытался украсть 27 килограммов медного кабеля. Фото: pixabay.com

Сотрудники транспортной полиции пресекли попытку кражи цветных металлов на территории судостроительного завода в гордое Выборг Ленинградской области.

Оказалось, что к совершению кражи причастен 27-летний работник предприятия. Дождавшись подходящего момент, молодой человек убедился, что рядом никого нет и перебросил через забор завода 27 килограммов медного кабеля. Преступник, однако, не учел всех деталей и по ту сторону ограждения был задержан транспортными полицейскими.

В отношении вора возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы, передают в пресс-службе регионального управления МВД на транспорте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии совместно с ФСБ и Комитетом по природопользованию пресекли незаконный сброс донных отложений возле Юнтоловского заповедника.

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