Виновник ДТП на Литейном, гоняющий «под кайфом», предстанет перед судом

В Петербурге Дзержинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении мужчины, который сел за руль в состоянии наркотического опьянения и попал в аварию.

Инцидент произошел в августе прошлого года на Литейном проспекте. Житель управлял автомобилем марки Lada, который принадлежал его знакомому.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, водитель двигался в сторону Фурштатской улицы, а затем решил резко развернуться. Совершая маневр с крайней правой полосы лихач не рассчитал свою скорость, из-за чего произошло столкновение с Hyundai.

Подсудимый признался, что не заметил другого участника движения. Водитель иномарки пытался резко остановиться, но избежать столкновения так и не удалось. Пассажирам в двух автомобилях был причинен тяжкий вред здоровью.

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