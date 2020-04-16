Виновник ДТП на Литейном, гоняющий «под кайфом», предстанет перед судом

Виновник ДТП на Литейном, гоняющий &#171;под кайфом&#187;, предстанет перед судом
Виновник аварии окажется в суде. Фото: pixabay

В Петербурге Дзержинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении мужчины, который сел за руль в состоянии наркотического опьянения и попал в аварию.

Инцидент произошел в августе прошлого года на Литейном проспекте. Житель управлял автомобилем марки Lada, который принадлежал его знакомому.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, водитель двигался в сторону Фурштатской улицы, а затем решил резко развернуться. Совершая маневр с крайней правой полосы лихач не рассчитал свою скорость, из-за чего произошло столкновение с Hyundai.

Подсудимый признался, что не заметил другого участника движения. Водитель иномарки пытался резко остановиться, но избежать столкновения так и не удалось. Пассажирам в двух автомобилях был причинен тяжкий вред здоровью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о гибели водителя большегруза, который слетел с Выборгской набережной в Неву.

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