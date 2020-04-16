В Ленобласти за сутки подтверждено 32 новых случая заражения COVID-19

В Ленобласти за сутки подтверждено 32 новых случая заражения COVID-19
Летальных исходов на территории Ленобласти зарегистрировано не было. Фото: pixabay

В Ленобласти за минувшие сутки выявили 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Обо всем стало известно в четверг, 16 апреля. Согласно данным Управления Роспотребнадзора по области, новые случаи были зарегистрированы в ряде населенных пунктов во Всеволожском районе, Выборге и Выборгском районе, Гатчине, нескольких населенных пунктов Ломоносовского, Кировского и Тосненского районов, а также в Пикалево, Кикерино и Солоницах.

Как сообщила пресс-служба администрации Ленобласти, за время эпидемии на территории региона было зарегистрировано 339 случаев заражения новой инфекцией COVID-19. Побороть вирус удалось 9 заболевшим. Летальных исходов на территории Ленобласти зарегистрировано не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала в Петербурге тест на коронавирус за сутки сдали почти 8 тысяч человек.

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