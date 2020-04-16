В Петербурге тест на коронавирус за сутки сдали почти 8 тысяч человек

В Петербурге тест на коронавирус за сутки сдали почти 8 тысяч человек
Число инфицированных новым коронавирусом продолжает расти с каждым днем. Фото: Pixabay

За прошедшие сутки в Северной столице тест на наличие коронавируса сдали 7 900 человек. На карантине остаются более 4 тыс. человек.

Обо всем стало известно в четверг, 16 апреля. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ссылаясь на данные оперштаба по борьбе с новой инфекцией, на карантине из-за угрозы распространения Covid-19 находится 4 386 человек. Из них 57 — в обсерваторе, 892 — на самоизоляции, 3437 — контактные.

Отметим, что Северная столица входит в тройку лидеров по числу тестов. Кроме того, утром город показал почти максимальный показатель по уровню самоизоляции. Соответствующий индекс около пяти часов утра составлял 4,9 балла, улицы были пусты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 130 новых случаев заболевания новым вирусом COVID-19.

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