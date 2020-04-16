Петербуржцев с легкой формой коронавируса предлагают размещать в отелях и пансионатах

В Смольном предложили помещать жителей Северной столицы, у которых диагностирован коронавирус в легкой форме, в гостиницы и пансионаты.

Об этом на правительственном заседании в четверг, 16 апреля, заявил руководитель межведомственной группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге Евгений Шляхто. Он считает, что такой вариант необходим для горожан, не имеющих возможности самоизолироваться дома.

Перечень предполагаемых гостиниц и пансионатов, готовых предоставить свою территорию, пока подготавливается. Вопрос находится на стадии разработки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 14 населенных пунктах Ленинградской области ужесточают карантинные меры из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. Такое распоряжение отдал губернатор региона Александр Дрозденко.