Депутаты Петербурга предложили Смольному переоборудовать «Экспофорум» в госпиталь

Депутаты Петербурга предложили Смольному переоборудовать &#171;Экспофорум&#187; в госпиталь
Это предложение депутаты также направили генеральному директору ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергею Воронкову. Фото: Baltphoto

Парламентарии Санкт-Петербурга нашли возможное решение проблемы с нехваткой мест для пациентов с коронавирусом в медицинских учреждениях города.

Депутат Максим Резник рассказал о предложении, которое получил от горожан: переоборудовать в больницу конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» в Шушарах. Он развернуто объяснил преимущества здания в публикации в социальной сети. По словам Резника, возле «Экспофорума» продумана логистика и подъездные пути, а также вентиляция, что особенно важно, учитывая вирусный характер заболевания.

Такое решение обеспечит городу 2-3 тысяч коек для больных COVID-19. А пустующий рядом отель, считает депутат, может принять медиков. Резник и еще восемь парламентариев, поддержавших его решение, направили соответствующее обращение губернатору Петербурга Александру Беглову.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что глава штаба по борьбе с коронавирусом в Петербурге Евгений Шляхто предложил размещать коронавирусных пациентов с легкой формой заболевания в отелях и пансионатах.

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