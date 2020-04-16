Инфекционист: пик заболеваемости коронавирусом придется на лето

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что экспертное сообщество, в целом, высказывает единое мнение — пик заболеваемости придется на начало или середину лета.

В связи с чем, считает Малышев, сегодняшняя статистика заболеваемости не должна пугать. Об этом специалист заявил в четверг, 16 апреля, на видеоконференции в МИА «Россия сегодня», передает РИА Новости. Инфекционист также предупредил, что стоит быть морально готовыми к постоянному росту числа зараженных, поскольку пандемия «в самом разгаре».

С сожалением Малышев отметил, что и увеличение количества смертей неизбежно. Ждать уменьшения цифр логично через 1,5-2 месяца, когда болезнь, скорее всего, пойдет на спад.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена развитием событий в России.