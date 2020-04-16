ВОЗ обеспокоена распространением коронавируса в России

Помимо России, болезнь начала активно распространяться в Великобритании, Турции, Украине и Белоруссии. Это вызывает переживания. Поэтому ближайшие недели станут показательными для Европы. Но стоит отметить, что ситуация уже начала улучшаться в Испании, Италии, Германии и Франции, где коронавирус начала свое распространение раньше. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

Клюге отметил, что очень рад, что европейцы проявляют осознанность и понимание ситуации, а также соблюдают все ограничительные меры, даже в праздничные дни (недавно состоялась католическая Пасха). Также, Клюге выразил надежду, что соблюдать самоизоляцию продолжат и православные жители в предстоящую Пасху у них.

Если в каких-то странах уже наблюдается снижение заболеваемости, в других пока пока стоит ожидать ее роста. Очень важно, чтобы страны активно взаимодействовали друг с другом в это непростое время и проявляли солидарность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что назван новый возможный переносчик коронавируса.