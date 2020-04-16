Назван новый возможный переносчик коронавируса

В группе риска окажутся граждане с аллергическими реакциями.

В случае, если COVID-19 не прекратит распространяться по стране до середины июня, тополиный пух может ухудшить ситуацию и увеличить количество заболевших.

Когда идет активное цветение тополя, страдает масса аллергиков, у которых начинаются проблемы с органами дыхания. При этом, сам пух может начать распространять вирус. Об этом рассказала иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина в эфире НСП.

Дело в том, что при аллергии органов дыхания, слизистые дают защитную реакцию, которая провоцирует большую вероятность негативного влияния микробов и вирусов на них.

В ближайшее время начнется период цветения, поэтому граждане с аллергией должны максимально обезопасить себя, соблюдая меры предосторожности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к лечению петербуржцев с коронавирусом подключатся еще семь федеральных стационаров.