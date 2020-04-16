К лечению петербуржцев с коронавирусом подключатся еще семь федеральных стационаров

Количество коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в Северной столице увеличат за счет семи федеральных медцентров.

Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал на совместном заседании Координационного штаба по борьбе с коронавирусом по Северо-Западном федеральному округу (СЗФО) и полномочного представителя президента в СЗФО Александра Гуцана в четверг, 16 апреля, передает пресс-служба городской администрации.

Градоначальник при этом подчеркнул, что переоборудование стационаров в инфекционные больницы необходимо: нормативы для последних гораздо жестче. Так, в больницах придется обустроить шлюзы для безопасного доступа к пациентам и организовать возможность получения кислорода пациента. В общей сложности, в медучреждениях проводятся 20 километров коммуникаций.

Напоминаем, ранее gazea.spb.ru сообщала, что тестирование на COVID-19 в СЗФО проведено среди 190 тысяч человек.