Три больницы Петербурга возобновили работу после снятия карантина

Три медицинских учреждения в Северной столице, — Александровская, Введенская и больница Святого Георгия, вернулись к работе по истечению карантина.

Ограничительные меры с клиник сняли в среду, 15 апреля. Это очень поможет разгрузить напряженную ситуацию в других больницах города, где заканчиваются места, в частности, Покровскую и Боткинскую больницу. Сейчас открывшиеся медучреждения будут принимать пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» — это значит, что болезнь развилась за пределами больницы.

Горожанам с этим диагнозом делают компьютерную томографию и берут анализы на коронавирус. За последние сутки таких было 153 человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Петербурга передали губернатору Александру Беглову предложение жителей города временно переоборудовать в госпиталь здание «Экспофорума» в Шушарах.