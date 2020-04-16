В Ленобласти начались репетиции воздушной части парада Победы

Всего от Ленинградской армии ВВС и ПВО в воздушной части парада будет задействовано 28 вертолетов и самолетов. Фото: пресс-служба ЗВО

Всего от Ленинградской армии ВВС и ПВО в воздушной части парада будет задействовано 28 вертолетов и самолетов. Фото: пресс-служба ЗВО

В небо поднялись самолеты Ленинградской армии ЗВО.

О начале тренировок стало известно сегодня, 16 апреля. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» с ссылкой на Западный военный округ.

В этом году в стране отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В части парада, которая состоится в воздушном пространстве будут представлены самолеты транспортной авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

Во время проведения первых полетов, состоявших сегодня, летчики отрабатывали взлеты со строго выдержанными интервалами времени. Находясь в воздухе они выстроились в парадный строй.

Самолеты поднимались на высоту 300 метров. Их скорость составила 500 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге может состояться Парад Победы.