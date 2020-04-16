В Петербурге в ночь на пятницу разведут мосты

Разводка переправ в ночь на 17 апреля состоится согласно графику. Речь идет о мостах по Неве и Большой Неве. Также будет разведен Сампсониевский мост по Большой Невке. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ «Мостотрест». Именно на сайте этой организации можно найти точный график.

Сезон навигации в Петербурге начался 9 апреля. Пока в городе действуют ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, он действует только для специальных судов и для ремонтных работ городского имущества.

Навигация с пассажирами будет возобновлена лишь после снятия ограничений, срок окончания которых на данный момент датируется 30 апреля. Об этом сообщил Комитет по транспорту Петербурга.

Всего, перед началом периода навигации в городе было проведено 50 успешных технических разводок мостов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге началась технологическая разводка мостов.