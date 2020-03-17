В Петербурге началась технологическая разводка мостов

СПб ГБУ «Мостотрест» приступает к технологической проверке мостов перед открытием навигации, в связи с чем мосты через Неву и Малую Неву начинают разводить.

В ночь с 16 на 17 марта в Петербурге уже разводили Литейный и Троицкий мосты. Поскольку разводка работала в тестовом режиме, проезд по мостам был закрыт с 1:40 до 4:50 и с 1:40 до 4:45 соответственно. Официально навигация начнет работу 10 апреля, а до этого времени будут постепенно проверять все мосты через Неву и Малую Неву.

В общей сложности, до старта навигации их успеют развести около 50 раз. В ночь на 18 и 19 марта с 1:20 до 4:50 останется недоступным проезд по Троицкому мосту.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле Славянского моста ушел под землю асфальт. Специалисты считают, что причиной послужил подмыв грунта.