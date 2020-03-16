Возле Славянского моста из-за подмыва грунта провалился асфальт

Возле Славянского моста из-за подмыва грунта провалился асфальт
Рабочие оградили место ЧП и соорудили деревянный настил для безопасного прохода. Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"

В воскресенье вечером, 15 марта, на подходе к Славянскому мосту ушел под землю асфальт. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сотрудники СПб ГБУ «Мостотрест» оперативно прибыли на место чрезвычайного происшествия и осмотрели яму. Специалисты считают, что причиной случившегося мог стать подмыв грунта. В свою очередь, подмыв был вызван законсервированной теплотрассой, находящейся в этом месте.

Предположение ремонтников подтверждают заполненные водой дренажные колодцы неиспользуемой теплотрассы и просачивающаяся рядом жидкость. Однако непосредственно Славянскому мосту ничего не угрожает, уверены специалисты. С сегодняшнего дня, 16 марта, «Мостотрест» приступит к ликвидации чрезвычайного происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дворцовый мост подсветят зеленым в честь Дня святого Патрика.

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