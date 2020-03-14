Дворцовый мост в Петербурге покроется «зеленью» в честь Дня Святого Патрика

Во вторник, 17 марта, отмечается День Святого Патрика — покровителя Ирландии. Северная столица впервые присоединится к празднику столь ярким и необычным способом.

Уже в субботу вечером, 14 марта, Дворцовый мост загорится символичным зеленым цветом, передают в пресс-службе Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. Таким образом город уже отмечал китайский Новый год, окрасивший главный мост Северной столицы в красный цвет. Акция стартует вместе с включением городской подсветки, в 19:05, и продлится всю неделю, до воскресного утра 22 марта.

Святой Патрик считается покровителем Ирландии, поскольку он принес в эту страну христианство и обратил жителей ирландских земель в новую веру.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что окунуться в атмосферу празднования Дня Святого Патрика можно и с помощью фестиваля ирландского кино, проходящего в этот и следующий уикенд.