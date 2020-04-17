В Пулково отменили десятки рейсов по России

В Петербурге вновь отменили ряд внутренних рейсов в пятницу, 17 апреля. Сегодня из Пулково не вылетят 17 самолетов.

Согласно информации с электронного табло петербургского аэропорта Пулково, в городе останутся пассажиры, планировавшие улететь в столицу, Сургут, Сочи, Иваново, Самару, Симферополь, Екатеринбург и Новосибирск.

Среди авиакомпаний, отменивших рейсы из Северной столицы, в частности «Россия», «РусЛайн», «Аэрофлот», S7, Smartavia, Red Wings, SAS, «Северный Ветер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Аэрофлот» снова сократил количество внутренних рейсов. В связи с пандемией коронавируса и всеобщим режимом самоизоляции, спрос на авиабилеты, как и другие виды транспорта, значительно снизился. Это побудило «Аэрофлот» снова сократить количество внутренних рейсов.