В Петербурге выросла стоимость лечения коронавируса по ОМС

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Петербургские власти увеличили стоимость лечения зараженных коронавирусом пациентов в системе ОМС. Стоимость также увеличена для пациентов с гриппом и ОРВИ.

Такое решение приняли в комитете по здравоохранению Петербурга. Как говорится в сообщении ведомства, стоимость лечения пациента с каждым из перечисленных случаев в средней форме подняли примерно на 30 тысяч рублей, а в тяжелой — на 100 тысяч.

До этого момента пациентов с коронавирусом в легкой форме лечили за 60 тысяч рублей, в средней — около 140 тысяч, а в тяжелой — примерно 200 тысяч рублей.

В комитете также сообщили, что в городе увеличили финансирование медорганизаций в системе ОМС на 293 млн рублей. Часть из них пойдет на финансирование службы скорой помощи (89 млн рублей) и Боткинской больницы (177 млн рублей).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Комитете здравоохранения Петербурга нарушение самоизоляции сочли преступной халатностью.