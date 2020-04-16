В Комитете здравоохранения Петербурга нарушение самоизоляции сочли преступной халатностью

В Комитете здравоохранения Петербурга нарушение самоизоляции сочли преступной халатностью
Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

В городе стремительно растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. Ситуация ухудшается. При этом, многие граждане непозволительно ведут себя во время эпидемии и игнорируют меры предосторожности.

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана сравнил нарушение режима самоизоляции жителями города с «преступной халатностью». Об этом он рассказал сегодня, 17 апреля, в эфире канала «Санкт-Петербург».

Сарана призвал граждан к сознательности. Сейчас необходимо оставаться дома и не выходить без надобности на улицу. Не стоит рисковать здоровьем родных, особенно, пожилых граждан, которые находятся в зоне риска.

Напомним, согласно опубликованной информации оперативного штаба Петербурга, в городе за прошедшие сутки зафиксировали 154 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных составило 1083 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус добрался до всех уголков России.

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