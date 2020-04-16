Коронавирус добрался до всех уголков России

Еще вчера не было ни одного случая заражения в Алтае, но все изменилось.

Об этом стало известно сегодня, 16 апреля. Обо всем сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб. В Республике Алтай до этого дня не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Таким образом, регион оставался единственным, до которого инфекция не добралась, но в этот четверг он лишился такого статуса. Вирус выявили у жительницы Онгудайского района, к которой недавно приезжали родственники из другого города. Власти пытаются выяснить, с кем женщина контактировала, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Напоминаем, что в России инфицированных около 28 тысяч, 232 скончались, выздоровевших куда больше – 2,3 тысячи человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в реанимацию больницы имени Боткина попало трое петербургских медиков. Все они оказались заражены коронавирусом. К сожалению, болезнь перешла в тяжелую форму.