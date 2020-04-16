В реанимацию больницы имени Боткина попало трое петербургских медиков

Зона для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Зона для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Все они оказались заражены коронавирусом. К сожалению, болезнь перешла в тяжелую форму.

Об осложненном ходе течения болезни у пациентов рассказал главный врач больницы имени Боткина Денис Гусев в эфире канала «Санкт-Петербург». В реанимации в тяжелом состоянии на данный момент находятся 18 человек. Из них 17 граждан подключили к искусственной вентиляции легких. Отмечается, что больница принимает на лечение многих медиков со всех учреждений города. В тяжелом состоянии в реанимации сейчас находятся 3 врача.

Согласно данным оперативного штаба Петербурга, по состоянию на 15 апреля, в городе зафиксировано 1083 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 170 граждан, которые смогли справиться с болезнью и выздороветь. Летальных исходов зарегистрировано 7.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Боткинской больнице закончились свободные койки для «легких» пациентов.