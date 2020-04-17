Кинотеатры и туроператоры в Петербурге займутся доставкой продуктов

По мнению экспертов, такая мера может быть малоэффективной. Фото: pixabay

По мнению экспертов, такая мера может быть малоэффективной. Фото: pixabay

В результате пандемии нового вируса в Санкт-Петербурге растет безработица. Некоторым компаниям все же удается найти выход в такой непростой ситуации.

Так, сеть кинотеатров «Мираж Синема» (есть в Петербурге), а также система поиска туров Слетать.Ру решили запустить собственные службы доставки. Соответствующие меры позволят не увольнять сотрудников и выплачивать зарплаты.

Как сообщает РБК, в настоящее время Слетать.Ру ведет переговоры с «Лентой» и «Метро», а также службами такси. Кроме того, начать доставлять продукты желает и «Мираж Синема».

По мнению экспертов, такой способ заработка носит временный характер, кроме того, для организации такой деятельности требуются деньги.

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