Пятница встретит жителей Петербурга облачной погодой

В пятницу, 17 апреля, в Северной столице будет не самая приятная погода — город ждет дождь и мокрый снег.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня на погоду в Петербурге повлияет тыловая часть циклонического вихря, центр которого расположен вблизи Белого моря.

В связи с этим погода в городе будет облачной с прояснениями. Согласно прогнозу, в пятницу возможны кратковременные дожди и мокрый снег. Порывы западного, северо-западного ветра достигнут 7-12 м/с.

Температура воздуха днем в Петербурге прогреется до +7 градусов, а в Ленобласти потеплеет до +8 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россию ждет теплый апрель. В южной половине европейской территории России температура будет в пределах нормы, а в северной половине будет еще теплее.