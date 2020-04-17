В Ленобласти продолжают работу финские компании

Финские компании приступили к работе с соблюдением всех требуемых санитарно-эпидемиологических норм. Фото: pixabay

Финские компании приступили к работе с соблюдением всех требуемых санитарно-эпидемиологических норм. Фото: pixabay

В Ленобласти прошло дистанционное собрание, в ходе которого обсудили работу финских компаний в условиях ситуации с COVID-19.

Накануне, 16 апреля, прошла онлайн-встреча экономического блока и комитета по внешним связям правительства региона с финским бизнесом, Финско-Российской торговой палатой и Генонсульством Финляндии в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, сейчас финские предприятия приступили к работе с соблюдением всех требуемых санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кинотеатры и туроператоры в Северной столице начнут доставлять продукты. Работники смогут сохранить свои места, а у компаний будут средства для выплаты зарплат. Однако, по мнению экспертов, такой способ заработка носит временный характер, и не сможет стать для непрофильных компаний постоянным бизнесом.