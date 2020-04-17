Домушник обнес квартиру на Ветеранов на 1,7 млн рублей

Петербургская полиция разыскивает злоумышленника, совершившего квартирную кражу в Кировском районе.

Согласно данным городского главка МВД России, 41-летняя жительница Петербурга сообщила в полицию о квартирной краже. По ее словам, кто-то проник в ее квартиру в доме №108 на проспекте Ветеранов, подобрав ключи к замку входной двери. Злоумышленник унес с собой 1 млн рублей, $10 тысяч, часы и ювелирные украшения. Общая сумма похищенного составила 1,7 млн рублей.

Принявшие заявление хозяйки квартиры правоохранители возбудили уголовное дело по статье о краже. Сейчас стражи порядка занимаются розыском преступника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вора вещей из чужих автомобилей будут судить в Петербурге. По версии следствия, обвиняемый разбивал стекла у припаркованных автомобилей и тайно похищал вещи из салона.