Домушник через окно пробрался в съемную квартиру на Светлановском

В Петербурге расследуют квартирную кражу. Неизвестный проник в съемную квартиру на Светлановском проспекте и забрал с собой деньги и ноутбук.

В полицию Выборгского района обратилась 25-летняя девушка, живущая на первом этаже дома 59 по Светлановскому проспекту. Она сообщила, что неизвестный взломал замок окна и проник внутрь. С собой он забрал ноутбук, 400 долларов и 600 евро.

«Сумма материального ущерба составила 211 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, кража была совершено между 20:30 15 апреля и 11:10 16 апреля. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник разыскивается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из квартиры на Ветеранов домушник унес 1 млн рублей, $10 тысяч, часы и ювелирные украшения.