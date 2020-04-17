Домушник через окно пробрался в съемную квартиру на Светлановском

Домушник через окно пробрался в съемную квартиру на Светлановском
Квартиру на Светлановском обворовали. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге расследуют квартирную кражу. Неизвестный проник в съемную квартиру на Светлановском проспекте и забрал с собой деньги и ноутбук.

В полицию Выборгского района обратилась 25-летняя девушка, живущая на первом этаже дома 59 по Светлановскому проспекту. Она сообщила, что неизвестный взломал замок окна и проник внутрь. С собой он забрал ноутбук, 400 долларов и 600 евро.

«Сумма материального ущерба составила 211 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, кража была совершено между 20:30 15 апреля и 11:10 16 апреля. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник разыскивается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из квартиры на Ветеранов домушник унес 1 млн рублей, $10 тысяч, часы и ювелирные украшения.

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