Двух человек задержали за кражу вина на Васильевском острове

В Василеостровском районе Петербурга правоохранители произвели задержание двух местных жителей по подозрению в хищении алкоголя из магазина.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 14 апреля в полицию поступило сообщение об инциденте в магазине на Вилькицком бульваре. Там двое неизвестных злоумышленников взяли две бутылки вина и решили пронести их мимо кассы, не заплатив 584 рубля за обе бутылки. Убегая из магазина, они подрались с охранником.

Было возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Позже полиция задержала двоих подозреваемых 23 и 28 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четырех жителей Петербурга и Ленобласти поймали за кражей продуктов. В Петербурге и Ленобласти четыре человека попытались пронести продукты мимо кассы в разных магазинах. Их задержали росгвардейцы.