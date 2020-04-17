В Петербурге трамваи и троллейбусы начнут работать в усиленном режиме

В городе на Неве с 18 по 20 апреля будет изменено движение пассажирского транспорта.

Так, в субботу, 18 апреля, изменения коснутся работы трамваев и троллейбусов. С 22 часов временно отменяется ряд остановок в центре города. Указанный транспорт будет работать до 23 часов.

Как сообщили в пресс-службе Горэлектротранс, с 20 апреля будет усилено движение на восьми троллейбусных и двух трамвайных маршрутов.

Изменения коснутся трамваев № 25, 65, в также троллейбусов № 2, 14, 15, 18, 29, 32, 40, 43.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургское метро не будет работать круглосуточно с 18 на 19 апреля. Горожан просят заранее продумать свой маршрут на пасхальную ночь, так как вход в городскую подземку будет закрыт в 10 часов вечера.