В Петербурге за сутки произошло 226 ДТП, один человек погиб

В Петербурге за сутки произошло 226 ДТП, один человек погиб
Один человек погиб в аварии в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

За минувшие сутки в Петербурге и Ленобласти зафиксировано 277 ДТП. Ранеными оказались семь человек, один погиб.

В четверг, 16 апреля, в Северной столице произошло 226 дорожных инцидентов, в регионе – 51. Несовершеннолетних среди раненных нет.

Как сообщили в официальной группе «Управление ГИБДД по СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте», одна из аварий, которая произошла в городе, оказалась смертельной. Также пострадали восемь человек, помощь медиков понадобилась семерым.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, о смертельном дорожно-транспортном происшествии в Выборгском районе области. Поздним вечером 16 апреля водитель иномарки столкнулся с большегрузом. Легковой автомобиль буквально смяло.

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