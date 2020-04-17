Водитель внедорожника погиб в аварии с грузовиком под Выборгом

Водитель внедорожника погиб в аварии с грузовиком под Выборгом
Место ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

Мужчина за рулем пикапа выехал на встречку, где врезался в большегруз. Он скончался на месте.

Согласно информации ОГИБДД по Выборгскому району Ленобласти, все произошло поздним вечером 16 апреля на трассе «Молодежное — Верхнее Черкасово». 59-летний водитель, проживающий в Карелии, ехал по автодороге на Mazda BT-50. На левом закруглении дороги он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где ехал грузовик «Скания». Столкновения избежать не удалось. Его машину буквально смяло после столкновения.

В результате водитель внедорожника скончался на месте происшествия. О других пострадавших не сообщается.

Фото: vk.com/dorinspb

Фотографии с места аварии опубликованы в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что виновник ДТП на Литейном, гоняющий «под кайфом», предстанет перед судом.

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