Водитель внедорожника погиб в аварии с грузовиком под Выборгом

Мужчина за рулем пикапа выехал на встречку, где врезался в большегруз. Он скончался на месте.

Согласно информации ОГИБДД по Выборгскому району Ленобласти, все произошло поздним вечером 16 апреля на трассе «Молодежное — Верхнее Черкасово». 59-летний водитель, проживающий в Карелии, ехал по автодороге на Mazda BT-50. На левом закруглении дороги он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где ехал грузовик «Скания». Столкновения избежать не удалось. Его машину буквально смяло после столкновения.

В результате водитель внедорожника скончался на месте происшествия. О других пострадавших не сообщается.

Фотографии с места аварии опубликованы в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».

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