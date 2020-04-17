Всероссийские проверочные работы перенесли на осень из-за Covid-19

Всероссийские проверочные работы перенесли на осень из-за Covid-19
Проверочные работы нужны для входной диагностики в начале учебного года для корректировки образовательного процесса. Фото: pixabay

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень. Соответствующее решение было принято из-за ситуации с новым типом коронавируса.

По словам главы ведомства Сергея Кравцова, результаты указанных работ не являются аттестацией самих учащихся.

Как сообщили на сайте правительства, учащиеся не будут получать оценки за контрольные работы, данные собираются для диагностики и дальнейшей корректировки образовательного процесса.

Кравцов добавил, что пока решения о переносе Единого государственного экзамена не принято. Министерство будет смотреть на развитие ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские школьниками получили более семи тысяч планшетов для дистанционного обучения. Без гаджетов дети не смогли бы продолжать образование в новом формате, введенном из-за угрозы распространения Covid-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус минпросвещения школьники
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ситуация с коронавирусом в Петербурге пойдет на спад к осени
В Петербурге коронавирусом заразились более 100 медицинских работников
Водные объекты в Петербурге начали очищать от мусора
Всероссийские проверочные работы перенесли на осень из-за Covid-19
У учащихся Нахимовского училища обнаружен коронавирус
Мэр города под Ярославлем и его жена погибли при пожаре
Работающие пенсионеры получат больничные с 20 по 30 апреля
За сутки в США скончалось около 4,6 тысячи больных с коронавирусом