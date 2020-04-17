Всероссийские проверочные работы перенесли на осень из-за Covid-19

Проверочные работы нужны для входной диагностики в начале учебного года для корректировки образовательного процесса. Фото: pixabay

Проверочные работы нужны для входной диагностики в начале учебного года для корректировки образовательного процесса. Фото: pixabay

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень. Соответствующее решение было принято из-за ситуации с новым типом коронавируса.

По словам главы ведомства Сергея Кравцова, результаты указанных работ не являются аттестацией самих учащихся.

Как сообщили на сайте правительства, учащиеся не будут получать оценки за контрольные работы, данные собираются для диагностики и дальнейшей корректировки образовательного процесса.

Кравцов добавил, что пока решения о переносе Единого государственного экзамена не принято. Министерство будет смотреть на развитие ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские школьниками получили более семи тысяч планшетов для дистанционного обучения. Без гаджетов дети не смогли бы продолжать образование в новом формате, введенном из-за угрозы распространения Covid-19.