Петербургским школьники получили более 7 тысяч планшетов для дистанционного обучения

Петербургским школьники получили более 7 тысяч планшетов для дистанционного обучения
Без гаджетов школьники не смогли бы продолжать образование. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге учащимся из семей льготных категорий были переданы планшеты для дистанционного обучения в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.

Обо всем стало известно сегодня, 17 апреля. В рамках акции #неканикулы школьникам выдали 7 тыс. 100 планшетов.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, ссылаясь на данные оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, технику начали собирать из-за введения дистанционного формата обучения. Без гаджетов дети не смогли бы продолжать образование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки в Северной столице на коронавирусную инфекцию Covid-19 проверили 9,4 тыс. человек. На карантине в городе остаются почти четыре тысячи человек.

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