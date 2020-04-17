За сутки в Петербурге на коронавирус проверили 9,4 тыс. человек

В Петербурге за последние сутки на коронавирус обследовали 9 тыс. 413 человек. Об этом сообщает городская администрация в пятницу, 17 апреля.

На карантине в Петербурге остаются 3 тыс. 948 человек. Из них 55 пребывают в обсерваторе, 790 находятся на самоизоляции, 3 тыс. 103 — контактные.

Единая региональная информационно-справочная служба 122 зарегистрировала 1 тыс. 46 звонков, связанных с коронавирусом. В службу экстренных вызовов 112 поступили 717 обращений по данному вопросу. О своем возвращении из другой страны доложил 31 человек. Служба скорой приняла 71 обращения, полиция — 196.

Заявки на помощь от волонтеров оставили 406 раз. Всего с начала программы выполнено более 7,6 тыс. заявок. Аккредитацию в Петербурге прошли 2 тыс. волонтеров, все они обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге расфасовали еще 10 тыс. продуктовых наборов для пенсионеров.