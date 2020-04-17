Пенсионерам Петербурга передадут еще 10 тыс. продуктовых наборов

В Петербурге расфасовали 10 тыс. продуктовых наборов для пенсионеров. Еду в Фонд продовольствия «Русь» передала сеть магазинов «Магнит» в рамках акции #МагнитЗабота.

Каждый набор включает 15 позиций: макароны, мука, гречка, рис, тушенка, подсолнечное масло, сахар, чай, мыло и другие. Все товары относятся к категории длительного хранения, сообщили в Медиацентре правительства Петербурга.

Наборы могут получить пенсионеры, многодетные семьи и семьи в трудной жизненной ситуации, которые входят в реестр получателей социальных мер поддержки комитета по социальной политике.

Доставку продуктовых наборов осуществляют волонтеры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сеть кинотеатров «Мираж Синема» и система поиска туров Слетать.Ру запускают службы доставки продуктов. За счет этого они планируют собрать деньги и выплатить зарплаты.