Ситуация с коронавирусом в Петербурге пойдет на спад к осени

Ситуация с коронавирусом в Петербурге пойдет на спад к осени
Коронавирус. Фото: pixabay

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге улучшится не раньше июля. Такое заявление сделал проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков.

Обо всем стало известно в пятницу, 17 апреля. По словам Боровкова, если петербуржцы начнут жить в обычном режиме, заболеют около 2 млн человек. Боровков добавил, что ситуация не будет кардинально улучшаться, потому что мы не принимаем жестких мер. Он предположил, что падение произойдет ближе к сентябрю.

За минувшие сутки в городе выявлены рекордные 424 новых случая заражения коронавирусом. Самоизоляция в городе на Неве продолжает снижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Северная столица готовится к введению пропускного режима. перед поездкой в метро пассажиру надо будет указать свой номер электронного проездного.

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