Петербургские медики получат финансовую поддержку от города

Врачи сейчас стоят на передовой в борьбе с COVID-19. Фото: Pixabay

Врачи сейчас стоят на передовой в борьбе с COVID-19. Фото: Pixabay

Речь идет о специалистах, которые непосредственно работают с больными коронавирусной инфекцией.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня, 17 апреля, подписал постановление о дополнительных выплатах медикам, рискующим своим здоровьем во благо спасения пациентов с COVID-19. Документ был опубликован на сайте городской администрации.

Документ был подписан в соответствии ранее принятым 2 апреля 2020 года, постановлением Правительства РФ №415.

Выплаты за увеличенную нагрузку и усложненные условия работы, будут начислены за период с 16.03.2020 по 31.03.2020. Получить их смогут врачи, средний медперсонал, младший медперсонал и остальные сотрудники, которые обеспечивают помощь больным в больницах города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мишустин распорядился выделить 50 миллиардов рублей на выплаты медикам.