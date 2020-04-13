Мишустин распорядился выделить 50 миллиардов рублей на выплаты медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам, работающих с пациентами с коронавирусом.

Он также поручил Минздраву и главам регионов следить, чтобы на фоне пандемии пациенты с другими заболеваниями не оставались без должного внимания.

Ранее президент Владимир Путин на селекторном совещании с главами регионов предложил установить специальные выплаты для медиков, работающих с зараженными коронавирусом. По его словам, размер дополнительной выплаты для врачей составит 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал получит 50 тысяч рублей, младший медперсонал — 25 тысяч рублей, врачи скорой помощи — 50 тысяч, фельдшеры и водители скорой — 25 тысяч рублей.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Отметим, что 11 марта ВОЗ объявила вспышку инфекции пандемией.

Общее число заразившихся в России выросло до 18 328 человек, умерли 148. При этом 1 470 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.